Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu è riapparso in pubblico

La guerra in Ucraina giunge al giorno 488. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu è riapparso pubblicamente ed ha visitato le truppe in Ucraina. E’ la prima apparizione dal breve ammutinamento di Wagner avvenuto nel fine settimana. Intanto Mosca ha revocato le misure di sicurezza “anti terrorismo” imposte dalla rivolta della Wagner.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le truppe in Ucraina, ha riferito l’agenzia di stampa russa Ria citata dal Guardian: è la sua prima apparizione pubblica dall’ammutinamento di Wagner nel fine settimana. ù

Shoigu non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagner Prigozhin aveva chiesto al ministro della Difesa di incontrarlo a Rostov prima di sospendere l’ammutinamento, mentre la Afp segnala inoltre che il titolare della Difesa russa in questa circostanza è comparso anche in tv per la prima volta dalla ribellione della brigata Wagner poi rientrata.

Ucraina: da inizio guerra 225mila vittime russe, 950 solo ieri

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che la Russia ha perso 225.580 soldati in Ucraina dall’inizio della sua invasione su vasta scala il 24 febbraio dello scorso anno. Questo numero include 950 vittime che le forze russe hanno subito solo nell’ultimo giorno.

Mosca revoca misure di sicurezza imposte per rivolta Wagner

Le misure “antiterrorismo” introdotte sabato a Mosca e nella sua regione in seguito alla rivolta del gruppo paramilitare Wagner poi rientrata, sono state revocate. Lo ha annunciato il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin. “Stiamo revocando tutte le restrizioni relative all’introduzione del regime operativo antiterrorismo”, ha detto Sobyanin su Telegram, ringraziando i residenti per la loro “calma e comprensione”.

Borrell: “Mostro creato da Putin si rivolta contro di lui”

“Il mostro creato da Vladimir Putin con la guerra in Ucraina sta agendo contro il suo creatore”. Lo ha detto l’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell arrivando al Consiglio a Lussemburgo. “Questo è il momento di sostenere Kiev più di ogni altro momento ed è un bene che l’Epf sia rimpinguato con altri 3,5 miliardi. La guerra sta incrinando la forza militare russa e sta mettendo in crisi il governo: ora una potenza nucleare come la Russia potrebbe affrontare un periodo d’instabilità e dobbiamo prendere in considerazione questo scenario”, ha aggiunto.

