I Paesi Ue sono pronti a chiedere modifiche alla Pac

Uno degli aspetti più criticati dagli agricoltori scesi in piazza in queste settimane è la Pac, ovvero la politica agricola comune, votata poco più di due anni fa in Ue. I Paesi comunitari, secondo quanto appreso da fonti diplomatiche, intendono sollevare il tema di una semplificazione della stessa.

I temi sollevati

I Paesi Ue solleveranno il tema della riapertura di alcuni “atti fondamentali” della Politica agricola comune lunedì al Consiglio Agricoltura a Bruxelles. È quanto indicano fonti diplomatiche europee a pochi giorni dalla riunione dei ministri, durante la quale la Commissione Ue presenterà, come preannunciato, alcune misure “a breve termine” per alleggerire gli oneri amministrativi per gli agricoltori.

L’obiettivo principale

“Per ora il focus principale della semplificazione è la Pac“, evidenziano le stesse fonti, ma le proposte del non paper di Bruxelles daranno il via a “una riflessione” con “una prospettiva molto più ampia della crisi agricola attuale“.

