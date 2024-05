Guterres (Onu): “L’invasione di Rafah sarebbe intollerabile”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, incontrando Sergio Mattarella, ha lanciato un appello per la pace

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, incontrando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rimarcato che, l’invasione terrestre di Rafah, sarebbe intollerabile ed ha lanciato un appello a Israele e Hamas affinché giungano ad un accordo di pace.

L’appello

L’invasione via terra di Rafah sarebbe “intollerabile” per le sue “devastanti conseguenze umanitarie e l’impatto destabilizzante nella regione”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres incontrando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Guterres ha ricordato di aver lanciato un “forte appello a Israele e Hamas a concludere un accordo vitale, un’opportunità che non si può perdere”. Intanto sono almeno cinque i morti negli attacchi israeliani di ieri sera su Rafah, secondo fonti mediche locali.

Fonte: Ansa