Guerra in Ucraina: missili russi sulla centrale nucleare di Mykolaiv

Il conflitto in Ucraina giunge al 208esimo giorno. “Poco dopo la mezzanotte di oggi [19 settembre, ndr] l’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico sulla zona industriale della centrale nucleare ucraina di Pivdennoukrainsk, nella regione meridionale di Mykolaiv. La potente esplosione è avvenuta a soli 300 metri dai reattori”. Lo ha dichiarato in una nota la compagnia nucleare statale ucraina Energoatom, riportata da Espreso Tv. “L’onda d’urto ha danneggiato gli edifici della centrale. Sono state scollegate anche tre linee elettriche ad alta tensione” ha affermato Energoatom.

Nelle prime ore del mattino l’esercito russo ha lanciato otto missili su Zaporizhzhia, città dell’Ucraina sud-orientale dove si trova il sito della più grande centrale nucleare d’Europa. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh sui social: “Secondo le prime informazioni uno dei razzi ha colpito il centro regionale di Zaporizhzhia vicino al fiume Dnipro. Non ci sono ancora informazioni di eventuali vittime o feriti”, ha scritto. Lo riportano i media ucraini.

Bombardamenti russi anche nella regione dell’Ucraina orientale Dnipropetrovsk: a Nikopol i missili hanno danneggiato le strutture idriche, le linee elettriche e edifici residenziali. Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Valentyn Reznichenko, riportato da Unian. “Il distretto di Nikopol è di nuovo sotto il mirino del nemico. I russi hanno colpito tre volte le comunità di Nikopol e Marganets con l’artiglieria pesante. Hanno sparato più di 40 proiettili. Al momento non ci sarebbero feriti”, ha affermato Reznichenko.

Russian missiles have damaged buildings at the Pivdennoukrainsk nuclear power plant complex in Ukraine, according to the energy company.

President Zelenskyy accused Russia of endangering the rest of the world.https://t.co/IPA0q9pLYI

— DW News (@dwnews) September 19, 2022