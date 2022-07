Guerra in Ucraina: bombardate le due principali università di Mykolaiv

Le forze russe hanno colpito questa mattina le due principali università della città di Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale: lo ha annunciato su Twitter il capo dell’amministrazione militare regionale, Vitaliy Kim. Lo riporta Ukrinform.

“Oggi i terroristi russi hanno attaccato le due maggiori università di Mykolaiv. Almeno dieci razzi. Ora stanno attaccando la nostra istruzione. Chiedo alle università di tutti i Paesi democratici di affermare che la Russia è ciò che realmente è: un terrorista”, ha scritto Kim.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022