Gaza: ucciso il comandante del battaglione Shejaiya di Hamas

Ucciso il comandante del battaglione Shejaiya

Le forze di difesa israeliane annunciano su X di aver eliminato Emad Krikae, comandante del battaglione Shejaiya di Hamas. Krikae aveva assunto l’attuale posizione dopo l’uccisione del suo predecessore. In precedenza era stato vice comandante del medesimo battaglione e responsabile dell’addestramento sui missili anticarro nella Brigata della città di Gaza.

Gaza: domani Assemblea generale dell’ONU dopo veto Usa

Dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva un “cessate il fuoco umanitario” a Gaza, domani prenderà il via una riunione straordinaria dell’Assemblea generale dell’ONU. L’incontro è stato richiesto dai rappresentanti dell’Organizzazione per la cooperazione islamica e del gruppo arabo. Secondo fonti diplomatiche, l’Assemblea Generale, le cui risoluzioni non sono vincolanti, potrebbe decidere un testo. La bozza di testo visionata dall’AFP riprende in gran parte la risoluzione respinta venerdì dal Consiglio di Sicurezza a causa del veto americano.

