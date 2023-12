Gaza: recuperato il corpo di un ostaggio israeliano

Le Forze di difesa israeliane hanno recuperato nella Striscia di Gaza e riportato in Israele i resti dell’ostaggio 28enne franco-israeliano Elya Toledano. Il ragazzo era stato rapito il 7 ottobre. L’esercito ha anche annunciato la morte di un soldato nella Striscia, portando a 117 il bilancio totale dei militari rimasti uccisi contro Hamas.

Gaza: Idf, recuperato corpo ostaggio franco-israeliano

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato oggi di aver recuperato nella Striscia di Gaza e di aver riportato in Israele i resti del franco-israeliano Elya Toledano, preso in ostaggio da Hamas durante il sanguinoso attacco del 7 ottobre. “Durante l’operazione a Gaza il corpo dell’ostaggio Elya Toledano, 28 anni, è stato recuperato dalle forze speciali dell’esercito e rimpatriato in Israele”, hanno riferito in un comunicato le Idf precisando che i medici forensi avevano correttamente identificato i resti.

Gaza: morto un altro soldato Israele, bilancio sale a 117

L’esercito israeliano ha annunciato oggi che un soldato è morto ieri combattendo nella Striscia di Gaza, portando a 117 il bilancio dei militari rimasti uccisi nell’offensiva di terra contro Hamas. L’ultima vittima è il sergente 19enne Oz Shmuel Aradi, morto in azione nel sud dell’enclave palestinese Striscia. Altri quattro soldati riservisti sono rimasti gravemente feriti negli scontri di ieri nella Striscia, secondo le Forze di difesa israeliane (Idf).

Mezzaluna rossa, 10 morti in raid Israele su Deir al-Balah

La Mezzaluna rossa palestinese ha dichiarato su X che le sue ambulanze hanno trasportato 10 persone uccise e altre 15 ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito ieri Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza.

Fonte: Ansa