Gaza: l’Onu sospende gli aiuti umanitari nel nord della Striscia

Il Programma alimentare mondiale dell’Onu, la Wfp, ha sospeso la distribuzione di aiuti alimentari nel nord di Gaza fino a quando non sarà possibile effettuare “distribuzioni sicure”. intanto, Una delegazione israeliana si è recata al Cairo, in Egitto, per colloqui sulla situazione nella Striscia di Gaza e su un possible cessate il fuoco.

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha annunciato la sospensione delle consegne di aiuti alimentari vitali nel nord di Gaza, fino a quando le condizioni nell’enclave palestinese devastata dalla guerra non consentiranno distribuzioni sicure. In una nota il Wfp denuncia l’assalto ai propri camion da parte della popolazione. “La decisione di sospendere le consegne nel nord della Striscia di Gaza non è stata presa alla leggera, poiché sappiamo che significa che la situazione lì peggiorerà ulteriormente e che sempre più persone rischieranno di morire di fame”, ha affermato l’agenzia alimentare dell’Onu.

🆕STATEMENT: WFP is pausing the delivery of lifesaving food assistance to Northern Gaza until safe conditions are in place for our staff and the people we are trying to reach.

Our decision to pause deliveries to the north has not been taken lightly. The safety and security to… pic.twitter.com/eNc7d3kZDZ

— World Food Programme (@WFP) February 20, 2024