Gaza: l’Onu sta per proporre una risoluzione umanitaria del conflitto

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe votare nella giornata di oggi una proposta per chiedere a Israele e Hamas di consentire l’accesso di aiuti a Gaza.

L’appello dell’Onu

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe votare già oggi una risoluzione per chiedere a Israele e Hamas “una cessazione urgente e sostenibile delle ostilità per consentire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli”. Lo riporta la Reuters citando fonti diplomatiche secondo le quali la risoluzione dipende dai negoziati tra gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti, che hanno redatto il testo. Secondo le fonti, gli Stati Uniti vogliono attenuare i toni sullo stop ai combattimenti. L’amministrazione Biden continua, infatti, a sostenere che un cessate il fuoco in questo momento favorirebbe Hamas.

Il contenuto della bozza

La nuova bozza afferma inoltre il sostegno ad una soluzione a due Stati nella regione e “sottolinea l’importanza di unificare la Striscia di Gaza con la Cisgiordania sotto l’Autorità Palestinese”. Con una mossa criticata da Israele e dagli Stati Uniti, la bozza non nomina esplicitamente Hamas, anche se richiede “un intervento immediato e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi” e condanna “tutti gli attacchi indiscriminati contro i civili“.

Fonte: Ansa