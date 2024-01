Gaza: approdata in Egitto una nave con aiuti umanitari inglesi

Una nave britannica, con a bordo circa 90 tonnellate di forniture mediche destinate a Gaza, è approdata in Egitto.

Il comunicato del Foreign Office

La prima nave britannica con aiuti umanitari per Gaza è arrivata in Egitto, trasportando circa 90 tonnellate tra coperte termiche e forniture mediche. Ne ha dato notizia il Foreign Office in un comunicato. Il carico è giunto a bordo della Lyme Bay a Port Said e verrà poi distribuito tramite l’agenzia dell’Onu Unrwa alla popolazione della Striscia. “È necessario che raggiungano Gaza molti più aiuti per alleviare le sofferenze del popolo palestinese.

L’impegno del Regno Unito

Il Regno Unito continuerà a lavorare con i nostri partner nella regione per aprire più rotte verso Gaza, anche attraverso il proposto corridoio marittimo tra Cipro e Israele e i Territori palestinesi occupati”, ha detto il ministro degli Esteri britannico David Cameron.

Fonte: Ansa