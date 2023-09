Il Giappone inizierà a rilasciare il secondo lotto di acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima dal 5 ottobre. Verrà riversata la stessa quantità del primo riversamento effettuato a partire dal 24 agosto scorso – con non. poche polemiche dalla Cina – e completato il 11 settembre.

Fukushima: dal 5 ottobre secondo rilascio acqua trattata

Il Giappone inizierà a rilasciare il secondo lotto di acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima dal 5 ottobre, ha reso noto l’operatore dell’impianto, la Tokyo Electric Power (Tepco): un’operazione che con ogni probabilità attirerà ulteriori proteste dalla Cina. L’equivalente di circa 7.800 tonnellate di acqua trattata sarà rilasciato in mare nel corso di 17 giorni, la stessa quantità del primo riversamento effettuato a partire dal 24 agosto e completato il 11 settembre. All’indomani della decisione Pechino ha imposto un divieto totale sulle importazioni dei prodotti ittici giapponesi nonostante le rilevazioni abbiano fin qui dimostrato come la concentrazione del trizio nell’acqua sia al di sotto degli standard di sicurezza globali.

Il governo di Tokyo ha esortato Pechino a revocare il divieto e a impegnarsi a basarsi su prove scientifiche, mentre nel frattempo tenta di aiutare l’industria ittica nazionale con incentivi economici, e ad ampliare le destinazioni di esportazione. Prima di rilasciare le acque trattate in mare la Tepco diluisce i livelli di trizio a circa un settimo delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della sanità (Oms) per l’acqua potabile. Secondo le rilevazioni pubblicate, finora non sono stati segnalati valori anomali di trizio nell’oceano o nei campioni di pesce raccolti intorno alla centrale nucleare.

Fonte: Ansa