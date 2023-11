Emergenza Ucraina: verso una proroga delle misure di accoglienza al 4 marzo

Le risorse previste sono assicurate dal Fondo per le emergenze nazionali

Un emendamento dell’esecutivo al decreto anticipi ha stabilito una proroga dello stato di emergenza in Italia alla popolazione ucraina fino al 4 marzo.

L’emendamento del governo

Una nuova proroga, fino al 4 marzo 2024, dello stato d’emergenza per assicurare soccorso ed assistenza in Italia alla popolazione Ucraina. Lo prevede un emendamento del governo al decreto anticipi.

La copertura finanziaria

L’intervento, si legge nella relazione, è necessario per assicurare la prosecuzione delle misure di accoglienza e assistenza oltre l’attuale termine del 31 dicembre 2023. La copertura finanziaria per il 2024, nel limite massimo di 26,3 milioni, è assicurata a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.

Fonte: Ansa