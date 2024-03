“Confermare i voti che l’hanno portata a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa”: questo risultato rappresenterebbe “una vittoria” per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Agorà in merito alle elezioni europee.

Meloni: “Per me vittoria è confermare i voti”

“Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo un governo possa confermare quel consenso”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista ad Agorà a proposito delle elezioni europee.

“Ottimi rapporti con Mattarella”

“I miei rapporti con il presidente Mattarella sono ottimi, è un rapporto che gestiamo direttamente e chi briga per ostacolarlo rimarrà deluso. La sinistra è allo sbando e non sa come dire che non le va bene una riforma che dà il potere ai cittadini, non sanno come spiegare che a loro piace fare i governi nei palazzi. Questa riforma entrerà in vigore nella prossima legislatura, diciamo nel 2028, e sono contenta che la sinistra dia per scontato che ci sarò ancora io, ma ora non possiamo saperlo. E il presidente Mattarella sarà verso la fine del suo mandato. Quindi questa riforma non riguarda il presente ma il futuro”.

Fisco: “nel 2023 record nel recupero dell’evasione”

Sul fisco aggiunge: “Il 2023 è stato l’anno record nel recupero dell’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate ha recuperato quasi 25 miliardi, 45, in più dell’anno precedente. Allora se noi siamo amici degli evasori, chi c’era prima cosa dovrebbe essere? Avere un fisco amico significa avere un fisco che non opprime famiglie e imprese, con una tassazione che non corrisponde ai servizi che vengono erogati. Un fisco amico ti chiede tasse giuste in tempi sostenibili e poi usa quei fondi come li userebbe un padre di famiglia”.

Tasse per rinnovare le seconde case, “non un modello”

Sul nodo tasse, afferma che bisogna usare “con responsabilità” i proventi che vengono dal fisco e “non prendere i soldi di chi non aveva una casa per consentire a chi ne ha due di ristrutturarla gratuitamente, non è questo il mio modello”.

“Presidenza del G7 una grande occasione”

La premier poi spiega che “la presidenza del G7 è una grande occasione per l’Italia perché ci consente di mettere le nostre priorità sul tavolo, non a caso abbiamo portato il tema dell’Africa, della migrazione e dell’intelligenza artificiale. E’ un’occasione che non intendo sprecare”. Poi aggiunge di dedicare i fine settimana ai viaggi all’estero “per non togliere tempo alla politica interna”.

Migranti: “Le proposte italiane ora vengono fatte proprie dall’Europa”

Infine, il presidente del Consiglio ha accennato al vertice in Egitto del weekend, quando “abbiamo visto al Cairo sei leader europei, compresa la presidente della Commissione, in un incontro organizzato su proposta italiana. E che sposavano un approccio nuovo, quello che noi vogliamo con i Paesi africani, e dobbiamo essere fieri che quella che era la proposta italiana oggi è stata fatta propria dall’Europa. Noi abbiamo iniziato dal memorandum con la Tunisia, criticato dalle opposizioni, e che invece sta dando i suoi frutti”.

Fonte: Ansa