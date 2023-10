Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è al valico di Rafah, in Egitto, per preparare l'ingresso degli aiuti a Gaza: "Le Nazioni Unite stanno concentrando tutti i loro sforzi per un'operazione duratura" sulla striscia

Egitto: Guterres al valico di Rafah per l’arrivo degli aiuti a Gaza

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è al valico di Rafah, in Egitto, per preparare l’ingresso degli aiuti a Gaza mentre l’Onu si concentra sugli sforzi per portare aiuti umanitari alla popolazione della striscia tramite il confine egiziano. Lo ha reso noto l’ufficio del portavoce delle Nazioni Unite, secondo quanto riporta la Cnn. “Per quasi due settimane, Gaza è rimasta senza spedizioni di carburante, cibo, acqua e medicine. Le Nazioni Unite stanno concentrando tutti i loro sforzi per un’operazione duratura volta a fornire aiuti umanitari fondamentali alla popolazione di Gaza”, ha aggiunto il portavoce delle Nazioni Unite.

Fonte: Ansa