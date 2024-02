Ecuador: Parlamento boccia l’aumento dell’Iva per la guerra alle gang

L'Assemblea nazionale dell'Ecuador ha respinto la proposta del presidente Daniel Noboa di aumentare l'Iva per finanziare l'offensiva di esercito, polizia ed intelligence contro la criminalità organizzata

Battuta d’arresto per Noboa nella sua lotta al crimine organizzato in Ecuador: 83 parlamentari hanno votato contro l’aumento dell’Iva finalizzato al finanziamento di esercito, polizia ed intelligence per la lotta alle gang.

Ecuador: Parlamento boccia aumento Iva per guerra a gang

L’Assemblea nazionale dell’Ecuador ha respinto la proposta del presidente Daniel Noboa di aumentare l’Iva per finanziare l’offensiva di esercito, polizia ed intelligence contro la criminalità organizzata. Oltre a votare contro un aumento dell’Iva al 15% dall’attuale 12% fino al 2026, il Congresso ha anche bloccato un’altra proposta che voleva lasciare l’imposta permanentemente al 13%.

Un totale di 83 parlamentari hanno votato contro l’aumento dell’Iva, mentre 43 hanno votato a favore e nove si sono astenuti. La bocciatura rappresenta una battuta d’arresto per Noboa, che in precedenza aveva ricevuto il sostegno del Parlamento su progetti di legge volti ad aumentare la produzione di elettricità, attrarre investimenti esteri e promuovere l’occupazione giovanile.

Fonte: Ansa