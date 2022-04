Cucchi, Conte: “La sua famiglia merita l’abbraccio dell’Italia intera”

Prima parola definitiva sulla morte di Stefano Cucchi: la corte di Cassazione ha condannato in via definitiva per omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro

“Le parole di Ilaria Cucchi dopo le condanne in Cassazione di due Carabinieri per l’omicidio di Stefano, sono il frutto di anni di battaglie estenuanti”. Lo scrive in un post il presidente del M5s Giuseppe Conte commentando le parole di Ilaria Cucchi sulla sentenza della Cassazione. “L’Arma dei Carabinieri in queste ore si è stretta attorno alla famiglia con parole di profonda vicinanza, annunciando procedimenti rigorosi e rapidi. Un modo per rispettare, oltre alla memoria di Stefano e alle sentenze, anche l’impegno quotidiano di chi intende la divisa nel suo senso autentico: il servizio ai cittadini. Nulla riempirà il vuoto di una giovane vita spezzata dalla violenza, nulla è più pesante del dolore e delle offese che la famiglia Cucchi ha dovuto sopportare senza ricevere in tanti, troppi casi, nemmeno le scuse. Non basterà di certo, ma oggi più che mai meritano l’abbraccio dell’Italia intera”.

Per la morte di Cucchi due Cc condannati a 12 anni

E’ arrivata ieri la prima parola definitiva sulla morte di Stefano Cucchi: la corte di Cassazione ha condannato in via definitiva per omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro: la pena passa da 13 a 12 anni di reclusione. La Suprema Corte ha stabilito, inoltre, che ci dovrà essere un nuovo processo di appello per i due carabinieri accusati di falso nell’ambito della morte del giovane geometra romano: l’appello bis è per Roberto Mandolini, che era stato condannato a 4 anni di reclusione e per Francesco Tedesco (il militare che ad un certo punto ha collaborato alle indagini) condannato a 2 anni e mezzo di carcere. Ma su queste due condanne c’è il rischio della prescrizione sull’appello bis, come ha confermato uno dei legali, Eugenio Pini.

Il Pg della Cassazione Tomaso Epidendio nella requisitoria davanti alla Quinta sezione penale di piazza Cavour dove, con le norme di prevenzione Covid, si è svolta l’udienza presieduta da Gerardo Sabeone, aveva chiesto la convalida il verdetto emesso dalla Corte di Assise di Appello di Roma il 7 maggio 2021, scrive Ansa.

Ilaria Cucchi: “Mettiamo la parola ‘fine'”

“A questo punto – aveva commentato ieri Ilaria Cucchi – possiamo mettere la parola fine su questa prima parte del processo sull’omicidio di Stefano. Possiamo dire che è stato ucciso di botte, che giustizia è stata fatta nei confronti di loro che ce l’hanno portato via. Devo ringraziare tante persone, il mio pensiero in questo momento va ai miei genitori che di tutto questo si sono ammalati e non possono essere con noi, va ai miei avvocati Fabio Anselmo e Stefano Maccioni e un grande grazie al dottor Giovanni Musarò che ci ha portato fin qui”.

Di giustizia ha parlato anche Rita Calore, la mamma di Stefano: “Finalmente è arrivata giustizia dopo tanti anni almeno nei confronti di chi ha picchiato Stefano causando la morte”.

Del pestaggio subito da Cucchi aveva parlato il Pg: “Si è trattato di una punizione corporale di straordinaria gravità”, riferendosi alle percosse subite da Cucchi che si era rifiutato di sottoporsi a fotosegnalamento. In questo contesto sono da confermare anche le aggravanti di aver agito per “futili motivi”, ha proseguito il Pg sottolineano che i militari erano “professionalmente preparati a trovarsi di fronte alle reazioni dei soggetti fermati” e quella di Cucchi “non era certo delle più eclatanti”.

La vicenda Cucchi

Cucchi era stato fermato il 15 ottobre 2009 durante un controllo ed era stato poi portato in caserma per il possesso di droga, venne preso a calci e pugni, percosso duramente tanto che si ruppe una vertebra e lesi dei nervi con gravi ripercussioni sulla vescica. Il volto tumefatto. “Tutti i testimoni che hanno visto Stefano dopo il pestaggio sono rimasti impressionati dalle sue condizioni, e sono tante persone, infermieri, agenti di guardia, agenti delle scorte: non si può pensare che si siano messi d’accordo per un complotto contro i carabinieri”, ha fatto presente il Pg Epidendio. Oltre alla famiglia Cucchi, si sono costituiti parte civile contro i 4 militari anche il Comune di Roma, tre agenti della polizia penitenziaria ai quali inizialmente era stata addossata la colpa del pestaggio. Sono stati assolti fin dal primo grado ma non dimenticano quanto hanno dovuto sopportare da innocenti: si tratta degli agenti Antonio Domenici, Corrado Santantonio e Nicola Menichini.

Presente in aula anche Mandorlini, difeso dagli avvocati Piero Frattaroli e Giosuè Naso – ex legale di Massimo Carminati – che ha parlato di “sentenza scritta male da ogni punto di vista” e di “muro di gomma dal quale non riceviamo risposte convincenti”. Per Covid non era presente l’avvocatessa Maria Lampitelli che difende D’Alessandro, e senza alcuna giustificazione non si è presentato nemmeno il principale difensore dell’imputato, l’avvocato Paolo Trofino che pure aveva chiesto la trattazione orale della causa insieme a tutte le altre difese. Per Di Bernardo si è presentato un solo difensore, l’altro ha mandato certificazione di impedimento per la pandemia.

