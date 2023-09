Cremlino: “Intercettato un altro drone diretto verso Mosca”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 555. Guterres: "Non vedo chance di pace nell'immediato"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 555. Il Cremlino annuncia di aver intercettato un altro drone diretto verso la capitale russa. Un nuovo attacco aereo è stato rilevato in serata nella regione russa di Pskov, a poca distanza dal confine con la Lettonia. Guterres: “Non vedo chance di pace nell’immediato”.

Mosca, intercettato un altro drone diretto verso la capitale

Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha reso noto che le unità di difesa aerea russe hanno intercettato oggi un altro drone – dopo quello di ieri – mentre si dirigeva verso la capitale. Lo riporta la Tass. “Oggi le unità di difesa aerea in servizio hanno intercettato un altro drone che cercava di avvicinarsi a Mosca”, ha scritto il sindaco sul suo canale Telegram, precisando che il velivolo senza pilota è stato intercettato nella zona di Lyubertsy, una città satellite alle porte di Mosca. Non sono stati segnalati danni o vittime, ha aggiunto Sobyanin.

Attacco aereo su Pskov, rilevato ‘oggetto non identificato

Un nuovo attacco aereo è stato rilevato in serata nella regione russa di Pskov, a poca distanza dal confine con la Lettonia. Il governatore dell’oblast, Mikhail Vedernikov, ha affermato che è stata segnalata la presenza di un “singolo oggetto non identificato” che sorvolava il distretto di Kresti. Sui social sono stati pubblicati numerosi video che mostrano la contraerea russa in azione per “neutralizzare” l’oggetto. Nei giorni scorsi un attacco aereo sull’aeroporto militare di Pskov ha provocato numerosi danni alla pista e ad alcuni velivoli.

Guterres: “Nel futuro immediato non vedo chance pace Ucraina”

“La speranza non muore mai, ma mentirei se dicessi che vediamo nell’orizzonte immediato la possibilità di una pace in Ucraina. Credo che non siamo ancora a questo punto”. Così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha risposto ad una domanda dei giornalisti sulla speranza di progressi in occasione della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale Onu di settembre.

Fonte: Ansa