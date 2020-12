Covid, variante inglese: scoperto un caso nel varesotto

na buona giornata dal vostro sindaco Fabio e un augurio di buone feste”.

“Buongiorno care e cari Arsaghesi – si legge nel post – le comunicazioni ufficiali di ats-insubria per il nostro comune vedono la tendenza verso un. L’andamento porta il totale positivi. Dall’inizio della seconda ondata della pandemia (ottobre-novembre-dicembre) le persone guarite sono n. 221. Auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini ancora ammalati. Il direttore di Ats, in questo momento, mi ha comunicato di aver riscontrato nel nostro comune il primo caso di variante inglese del COVID nella nostra provincia. Laisolata e non ha avuto contatti con altre persone. Ricordiamoci di non abbassare la guardia per il bene della nostra famiglia all’insegna della salute e della serenità. MASCHERINA, IGIENE DELLE MANI, DISTANZIAMENTO, EVITARE ASSEMBRAMENTI, RESTARE A CASA E USCIRE PER LO STRETTO NECESSARIO. Un pensiero e una preghiera ai nostri concittadini ammalati e/o recentemente scomparsi. INSIEMECELAFAREMO. U