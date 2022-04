Covid, Oms: “Molti Paesi devono far fronte a focolai significativi”

Mentre tutto il mondo, compresa l’Italia, si apprestano a ridurre le norme per il contenimento della diffusione del Coronavirus, l’Oms – l’Organizzazione mondiale della Sanità – afferma che sarà necessario controllare costantemente il virus nel corso del 2022.

Le dichiarazioni dell’Oms

Dall’inizio della pandemia “alcuni Paesi sono stati in grado di compiere reali progressi nell’arrestare la malattia. Molti Paesi, tuttavia, stanno continuando a far fronte a focolai significativi. L’emergere di Omicron ha innescato un’ondata di trasmissione globale i cui impatti si fanno ancora sentire”, ha dichiarato Michael J. Ryan, direttore esecutivo di Health Emergencies Programme dell’Oms nel rapporto 2021 WHO’s response to Covid-19, spiegando come la risposta dell’Organizzazione mondiale della Sanità alla pandemia, nel 2022, si è concentrata su quattro priorità strategiche.

Le priorità strategiche dell’Oms per rispondere alla pandemia

La prima, sottolinea Michael J. Ryan, “è stata rilevare la trasmissione attraverso solidi sistemi di sorveglianza delle malattie, intelligence collaborativa e allerta precoce”. In secondo luogo, l’Oms ha lavorato per ridurre l’esposizione alla malattia rafforzando le comunità e “impegnandosi per contrastare la disinformazione per creare resilienza attraverso la gestione dell’infodemia”. In quest’ambito fino a marzo 2022, ha convocato cinque conferenze di gestione dell’infodemia, o diffusione di un eccessivo numero di notizie, in molti casi false. Inoltre, la piattaforma di apprendimento OpenWHO è diventata un punto critico risorsa per gli operatori sanitari, ospitando oltre 6,5 milioni di iscritti ai corsi, di cui il 28% sono professionisti sanitari. E sono stati 44 i corsi per sostenere la risposta al Covid, tradotti in 64 lingue, inclusa la lingua dei segni. Una terza area di interesse era la protezione dei vulnerabili sostenendo un accesso “equo a test, trattamenti, vaccini e forniture essenziali”. A livello nazionale, ciò si è tradotto nella fornitura di forniture mediche salvavita per le persone con COVID-19 e dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari, oltre a estendere il supporto per rafforzare gli appalti nazionali e le catene di approvvigionamento. Il quarto e ultimo obiettivo, conclude Michael J. Ryan, è stato “costruire sistemi sanitari resilienti in grado di prepararsi, gestire e adattarsi agli shock futuri“.

