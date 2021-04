Covid: è morta a 64 anni Rossana Di Bello, ex sindaco Taranto

Lutto nel mondo della politica tarantina e pugliese. E’ morta, a causa delle complicanze del Covid, Rossana Di Bello, di 64 anni, sindaco di Taranto dal 2000 al 2006, ed assessore regionale di Forza Italia a metà degli anni Novanta. E’ morta nella sala rianimazione dell’ospedale Moscati, dove era stata ricoverata il 24 marzo scorso. Lascia il marito e la figlia Claudia.

Fondò il primo club pugliese di Forza Italia

Nel 1993 Di Bello fondò a Taranto il primo club pugliese di Forza Italia di cui nello stesso anno diventò presidente. Dopo Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce nel 1998, Rossana Di Bello è stata il secondo sindaco donna in Puglia, primo sindaco donna nella storia di Taranto. Il 30 aprile del 2000 venne eletta la prima volta con il 57,5% dei voti al turno di ballottaggio e fu poi riconfermata il 3 aprile 2005, ottenendo il 57,8% dei suffragi al primo turno. Il 18 febbraio 2006, in seguito alla condanna in primo grado a un anno e quattro mesi per abuso di ufficio e falso ideologico nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento della gestione dell’inceneritore alla società Termomeccanica, si dimise dalla carica di sindaco. Fu poi assolta in appello.

I messaggi di cordoglio di familiari e amici

Dopo che si è diffusa la notizia in tanti stanno esprimendo il loro cordoglio, anche tramite i social network grazie all’hashtag, divenuto virale in poche ore, #RossanaDiBello.

Grato per aver avuto una zia speciale. Ora vive nel cielo infinito del Signore #rossanadibello pic.twitter.com/rhBM5qARii — stefano di bello (@stefadibel77) April 10, 2021

Ti voglio ricordare così quando nel 2000 sei stata eletta prima donna sindaco nella storia di Taranto sconfiggendo la destra squadrista di Cito e i tanti pregiudizi del profondo Sud. Ciao Rossana#rossanadibello #maledettocovid pic.twitter.com/opHA6VSLR7 — michele mascellaro (@mmascellaro1) April 10, 2021

Sindaco di Taranto: “Profondo dolore”

“Con profondo e sincero dolore ho appreso della scomparsa di Rossana Di Bello. Da quando abbiamo saputo che stava combattendo con il Covid, abbiamo sperato fino all’ultimo che questo maledetto virus avesse la peggio. E invece no. Continua a vincere”. E’ il messaggio di cordoglio del primo cittadino di Taranto, Rinaldo Melucci, per la morte dell’ex sindaco Rossana Di Bello. “Gli occhi e i racconti di Rossana – aggiunge Melucci – tradivano un amore immenso per la sua città e da tanto, tanto, tanto amore era ricambiata. Alla figlia Claudia, al marito, alla sua famiglia, ai suoi amici, giunga il cordoglio dell’amministrazione comunale”.

Fitto (FdI): “Vicino alla sua famiglia”

“La scomparsa di Rossana Di Bello mi addolora tantissimo. Appassionata della vita e della politica allo stesso modo. Entrambe non le hanno risparmiato soddisfazioni ma anche tante sofferenze che ha sempre affrontato a testa alta e con fierezza. A Rossana mi legano tantissimi ricordi, ma anche un costante rapporto di amicizia e stima che non è mai venuto meno. Sono affettuosamente vicino alla sua famiglia”. Così Raffaele Fitto, copresidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia, su Twitter dopo la morte dell’ex sindaco di Taranto.

La scomparsa di #RossanaDiBello mi addolora tantissimo. Appassionata della vita e della #Politica.

Entrambe non le hanno risparmiato soddisfazioni ma anche tante sofferenze. A Rossana mi legano tantissimi ricordi, ma anche un rapporto di amicizia. Sono vicino alla sua #famiglia — Raffaele Fitto (@RaffaeleFitto) April 10, 2021

FI Puglia: “Ciao amica, maledetto virus”

“Un’altra persona a noi cara, un’altra amica di Forza Italia Taranto che ci lascia prima del tempo per colpa di questo maledetto virus: la scomparsa di Rossana Di Bello ci lascia senza parole e in un mare di dolore. Siamo sentitamente vicini alla sua famiglia, a tutti i suoi cari e alla comunità ionica. Ciao Rossana”. Così il commissario regionale di Forza Italia Puglia, l’onorevole Mauro D’Attis, e il vicecommissario regionale del partito, il senatore Dario Damiani, dopo la morte dell’ex sindaco.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.