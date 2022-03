Covid, Cina: lockdown per i 17 milioni di residenti a Shenzhen, la “Silicon Valley cinese”

La Cina ha ordinato il maxi lockdown per tutti i 17 milioni di abitanti che risiedono a Shenzhen città appartenente alla provincia di Guangdong, nella Cina continentale meridionale.

Shenzhen la “Silicon Valley cinese”

La decisione è stata presa dopo il drastico aumento dei casi di Covid nella città, sede di giganti della tecnologia come Huawei e Tencent, tanto da essere chiamata la “Silicon Valley cinese”. La misura è stata annunciata dal governo di Pechino dopo che nelle ultime 24 ore erano stati rilevati 66 nuovi contagi; le autorità hanno quindi disposto che ogni abitante venga sottoposto a tre test.

In tutto il Paese, nelle ultime 24 ore, i casi rilevati sono stati quasi 3.400. Si tratta di numeri lontani da quelli registrati in altre nazioni del mondo, ma significativi per la Cina, in cui dall’inizio della pandemia è attiva una rigorosa politica “zero-Covid”, con l’obiettivo di eliminare tutti i focolai e le catene di trasmissione utilizzando – scrive SkyTg24 – una combinazione di controlli alle frontiere, test di massa e procedure di quarantena.

Il blocco delle catene di approvvigionamento

Il governo locale della città di Shenzhen ha chiesto ai residenti di restare nelle proprie abitazioni dopo il picco di contagi rilevato, in gran parte determinato dalla diffusione della variante Omicron del virus.

Già la scorsa settimana erano arrivate le prime avvisaglie, con la città che aveva deciso la chiusura di locali non essenziali e vietato i pasti nei ristoranti. Il lockdown imposto adesso, però, rischia di bloccare ulteriormente le catene di approvvigionamento globale già messe a dura prova dalla pandemia.

A confermarlo anche la notizia della sospensione delle attività, proprio a Shenzhen, da parte del gigante dell’elettronica taiwanese Foxconn, principale fornitore del colosso della tecnologia Apple.

