Cop28, Von del Leyen: “2,3 miliardi dalla Ue per il clima”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è intervenuta alla Cop28 di Dubai annunciando 2,3 miliardi per svolta energetica nel mondo.

L’Ue annuncia 2,3 miliardi per svolta energetica nel mondo

“Nei prossimi due anni investiremo 2,3 miliardi di euro dal bilancio dell’Ue per sostenere la transizione energetica nel nostro vicinato e in tutto il mondo”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del lancio dell’impegno globale sulle energie rinnovabili e l’efficienza energetica alla Cop28 a Dubai. I fondi si integrano “con l’iniziativa Global Green Bond da un miliardo” annunciata a giugno, ha sottolineato von der Leyen, evidenziando che l’Ue e i Paesi membri sono impegnati a investire “oltre 20 miliardi nella cooperazione energetica solo in Africa”.

Von der Leyen alla Cop28: “Futuro senza carbone, servono fondi”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto con favore il lancio del Coal Transition Accelerator, promosso alla Cop28 dalla Francia insieme all’Ue, agli Stati Uniti e una serie di Paesi in via di sviluppo come Indonesia e Vietnam. “Ci aiuterà a identificare le politiche e i flussi di finanziamento giusti per poter raggiungere il nostro obiettivo. Un futuro senza carbone”, ha scritto von der Leyen in un tweet. “L’Ue – ha aggiunto – è pronta a indicare la strada per una transizione giusta e rapida”.

Ue: “Avanti insieme su rinnovabili, alla Cop28 passo importante”

“Oggi il mondo compie un passo importante per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Il raggiungimento di questo obiettivo inizia con la trasformazione del settore energetico. Più di 110 Paesi, da tutti i continenti, sottoscrivono un impegno globale per raddoppiare i miglioramenti dell’efficienza energetica e triplicare la capacità di energia rinnovabile, fino ad almeno 11 terawatt. E’ una buona notizia”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, celebrando la firma alla Cop28 a Dubai del Global Pledge sulle rinnovabili e l’efficienza energetica. “Il consumo energetico rappresenta i tre quarti delle emissioni globali di gas serra” e “deve scendere”, ha avvertito von der Leyen, evidenziando che “le energie rinnovabili non sono ancora abbastanza competitive in molte parti del mondo”. “Abbiamo bisogno di un’energia che sia conveniente e accessibile a tutti”, ha ribadito la numero uno dell’esecutivo comunitario, auspicando che i target misurabili sulle rinnovabili possono riflettersi nella dichiarazione finale della Cop28 “come contributo essenziale all’eliminazione graduale dei combustibili fossili nel mix energetico mondiale”.

Fonte: Ansa