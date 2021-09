Colpo alla mafia newyorkese, 14 arresti. In manette anche il boss

Arresti e accuse rientrano negli sforzi dell'ufficio del procuratore di Brooklyn di far cadere o infliggere un duro colpo a quella che un tempo era una delle 5 famiglie della mafia di New York

Colpo alla mafia newyorkese. Quattordici persone legate alla famiglia Colombo, incluso il boss Andrew Russo, sono stati arrestati. Le accuse presentate dalle autorità di Brooklyn, a New York, includono l’estorsione per almeno 20 anni nei confronti di un sindacato di lavoratori nel settore delle costruzioni, riciclaggio e traffico di droga. Gli arresti e le accuse rientrano negli ambiziosi sforzi dell’ufficio del procuratore di Brooklyn di far cadere o infliggere un duro colpo a quella che un tempo era una delle cinque famiglie della mafia di New York.

