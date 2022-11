Dieci persone sono morte nell’incendio di un edificio residenziale nella regione nord-occidentale dello Xinjiang, in Cina. Gli incidenti gravi sul lavoro in Cina, con decine di vittime, non sono infrequenti in Cina. Un incendio in miniera uccise nel 2014 ventiquattro operai.

#China: 10 killed and nine others injured after fire breaks out in apartment in northwest #Xinjiang pic.twitter.com/sGODNkIohn — Transcontinental Times (@Transctimes) November 25, 2022

Cina: 10 morti e 9 feriti in un incendio nello Xinjiang

Dieci persone sono morte e nove sono rimaste ferite nell’incendio di un edificio residenziale nella regione nord-occidentale dello Xinjiang, in Cina. Il rogo è scoppiato la scorsa notte in un grattacielo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Xinhua, verso le 19:50 (1150 GMT). “Dieci persone sono morte nonostante le cure di emergenza”, ha riferito Xinhua, precisando che i nove feriti non sono in pericolo di vita.

Aperta un’indagine. Gli incendi mortali sono comuni in Cina, a causa di standard di sicurezza molto bassi e della corruzione tra i funzionari incaricati di farli rispettare.

Fonte: Ansa