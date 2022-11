Brasile e Portogallo, è fatta

Brasile agli ottavi

I campioni ci sono per decidere le partite. Non c’è Neymar nel Brasile e il palcoscenico se lo prende Casemiro che al tramonto del match contro la Svizzera toglie le castagne dal fuoco al Brasile firmando il gol che vale gli ottavi con una giornata di anticipo. Ma non è chiuso il discorso per gli elvetici che però dovranno guardarsi bene dalla Serbia. Dunque, Brasile avanti dopo una partita sofferta, nella quale si è sentita, e non poco, l’assenza di Neymar.

Domina ma non monetizza. La Svizzera ci mette tanto del suo con una condotta prudente, ma il Brasile non è andato oltre un paio di occasioni, di cui una clamorosa a ridosso della mezz’ora, capitata sui piedi di Vinicius che ha raccolto un centro al bacio di Raphinha e colpito di prima intenzione, attento Sommer sul primo palo. E non va meglio nella ripresa, ma all’ora di gioco Vinicius sfrutta un buco nella retroguardia svizzera, salta Elvedi e infila Sommer. Esulta il madridista, ma la strozza resta in gola perché il Var ferma tutto. Fuorigioco di rientro di Richarlison .

Ma il Brasile spinge e il gol arriva quando alla fine mancano solo sette giri di lancette. Lo firma Casemiro, con un uno-due tutto di prima dal limite. Sommer è battuto e stavolta il gol è buono. Esulta il Brasile, che vola agli ottavi.

E adesso si accende la corsa per la seconda qualificata. Svizzera a punti 3, quindi Serbia e Camerun a 1 (hanno pareggiato 3-3 la gara dell’ora di pranzo) e nell’ultimo giro, Serbia-Svizzera e Brasile-Camerun. E sarà un finale semplicemente elettrico.