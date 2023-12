Bilaterale Meloni Erdogan a Dubai: “Fermare il conflitto a Gaza”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi, a margine della Conferenza COP 28, un incontro con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, durante il quale è stata ribadita la comune soddisfazione per gli eccellenti rapporti bilaterali e per la costante crescita dei rapporti economici in diversi settori. Nel corso dello scambio di vedute sono stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi a Gaza. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Bilaterale Meloni-Erdogan al Cop28 di Dubai

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato la premier italiana Giorgia Meloni a margine della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Cop28, in corso a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Lo rende noto la presidenza della Repubblica di Ankara.

Meloni: “Turchia ha ruolo per evitare allargamento conflitto”

Nel corso dello scambio di vedute tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sono stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi a Gaza. Meloni, riferisce Palazzo Chigi, ha auspicato una nuova pausa umanitaria e sottolineato il ruolo della Turchia nell’evitare di allargare il conflitto al resto della regione. Entrambi i leader, che si sono incontrati a margine della Cop28 a Dubai, hanno riaffermato la volontà di contribuire alla sicurezza e alla stabilità in questa difficile fase della regione e l’importanza di iniziare sin d’ora a lavorare per una soluzione politica.

Erdogan a Meloni, essenziale fermare Israele

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che “è essenziale prendere misure efficaci per fermare Israele in modo tale da porre fine alle uccisioni” a Gaza durante un colloquio con la premier italiana Giorgia Meloni, a margine della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Cop28, in corso a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Come riporta la presidenza della Repubblica di Ankara, Erdogan ha sottolineato l’importanza di una “stretta cooperazione con l’Italia” per arrivare alla fondazione di uno Stato sovrano palestinese, basato sui confini del 1967.

