Biden in vantaggio su Trump ma “troppo anziano per un secondo mandato”

Il 67% degli elettori Usa ha affermato che l'81enne Biden sia troppo anziano per restare alla Casa Bianca per un secondo mandato. Il 57% pensa la stessa cosa del rivale 77enne Donald Trump

Si scaldano i motori in vista delle Presidenziali Usa. E l’età sta diventando una questione sempre più importante in questa campagna elettorale. L’ultimo sondaggio della Quinnipiac University pubblicato da Politico evidenzia infatti che, benché il presidente Joe Biden è di poco in vantaggio sull’avversario repubblicano Donald Trump, secondo il 67% degli elettori è comunque “troppo anziano per un secondo mandato”.

Joe Biden è di poco in vantaggio sull’ex presidente Donald Trump secondo l’ultimo sondaggio della Quinnipiac University pubblicato da Politico ma la stragrande maggioranza degli americani ritiene il presidente troppo anziano per un secondo mandato. Condotta tra il 15 e il 19 febbraio, la rilevazione indica che il 49% degli elettori sostiene Biden contro il 45% per il tycoon. Tuttavia, il 67% degli elettori ha affermato che l’81enne commander-in-chief anni è troppo anziano per restare alla Casa Bianca, rispetto al 57% che pensa la stessa cosa del rivale 77enne. Solo il 34% ha affermato di ritenere che Biden abbia la capacità mentale per svolgere un secondo mandato, mentre il 48% ritiene che Trump sia “mentalmente in forma”.

L’età è diventata una questione sempre più importante in questa campagna elettorale. La principale avversaria del tycoon, l’ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley, ha accusato sia lui che Biden di essere troppo in là negli anni e ha chiesto di imporre un test obbligatorio a tutti i politici sopra i 75 anni. Il sondaggio mostra anche che gli elettori sono ampiamente favorevoli all’invio di ulteriori aiuti militari all’Ucraina, il 56% contro il 44%, mentre sono divisi sulla necessità di appoggiare Israele nella guerra contro Hamas, con una percentuale del 48% che vi si oppone.

