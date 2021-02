Biden saluta lo “storico atterraggio” del rover Perseverance su Marte

Il presidente Usa Joe Biden ha salutato lo “storico atterraggio” del rover Perseverance su Marte: “Congratulazioni alla Nasa per questo che è un grande risultato del potere della scienza e dell’ingegnosità americana”, ha commentato il presidente americano al momento del tochdown.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k

— President Biden (@POTUS) February 18, 2021