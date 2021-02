Papa: “Il Covid ci ha insegnato quanto siano necessari vicinanza e cura”

“Non c’è dubbio che siamo in un momento difficile per tutti, è un momento di crisi“. Lo ha detto Papa Francesco nel videomessaggio inviato, in occasione dell’apertura dei lavori, ai partecipanti al Congresso dell’Educazione Religiosa patrocinato dall’Arcidiocesi di Los Angeles, in corso, in forma virtuale, dal 18 al 21 febbraio 2021, sul tema “Proclaim the Promise!“.

Il messaggio del Papa all’Arcidiocesi di Los Angeles

“La pandemia – osserva il Pontefice in spagnolo – ha segnato la vita degli individui e la storia delle nostre comunità. Di fronte a questa e ad altre realtà, è necessario costruire il domani, guardare al futuro. E per questo servono l’impegno, la forza e la dedizione di tutti”.

Secondo Francesco, “abbiamo bisogno di agire nello stile del Samaritano, il che implica lasciarsi colpire da ciò che vediamo, sapendo che la sofferenza ci cambierà, e che dobbiamo impegnarci con la sofferenza degli altri“.

Testimonianze di amore

“Le testimonianze di amore generoso e gratuito a cui abbiamo assistito durante tutti questi mesi – tante testimonianze – hanno lasciato un segno indelebile nelle coscienze e nel tessuto della società, insegnandoci quanto siano necessari la vicinanza, la cura, l’accompagnamento e il sacrificio per alimentare la fraternità. Sono stati un annuncio e una realizzazione della promessa di Dio”, aggiunge.

“Ricordiamo un principio universale – conclude Papa Bergoglio -: da una crisi non si esce mai allo stesso modo, si esce migliori o si esce peggiori, ma non si esce mai uguali. Nelle crisi si rivela il proprio cuore: la sua solidità, la sua misericordia, la sua grandezza, la sua piccolezza. Le crisi ci mettono di fronte alla necessità di scegliere, di optare e di impegnarci in un cammino”.

Qui sotto,il messaggio in spagnolo sottotitolato in italiano di Papa Francesco all’Arcidiocesi di Los Angeles, pubblicato da Vatican News.

