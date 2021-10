“Il rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 è una pagina buia per il nostro Paese. Non dobbiamo smettere di ricordare e promuovere occasioni di consapevolezza. La scuola è il luogo in cui la memoria diventa elemento di costruzione di società libere e di pari diritti”. Lo scrive in un tweet il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Il #16ottobre1943 inizia il rastrellamento del #GhettodiRoma. Più di mille ebrei sono deportati ad #Auschwitz, torneranno solo in 16. Il progetto “Scuola e Memoria" è uno strumento di conoscenza e di educazione al rispetto per studentesse e studenti. ▶️ https://t.co/YlcRgGVwnl pic.twitter.com/2GknknrOnX — Ministero dell’Istruzione (@MIsocialTW) October 16, 2021

Carfagna: “Un abbraccio alla Segre, ricordando ottobre ’43”

“Nel giorno del 78/o anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, un abbraccio a Liliana Segre. I vigliacchi che la attaccano devono solo vergognarsi”. Lo ha scritto in un tweet il ministro per il Sud, Mara Carfagna. La senatrice è stata insultata durante una manifestazione contro il Green pass che si è tenuta ieri a Bologna. Per l’episodio, la ferma condanna della politica e delle istituzioni tutte.

Nel giorno del 78° anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, un abbraccio a #LilianaSegre. I vigliacchi che la attaccano devono solo vergognarsi. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) October 16, 2021

Meloni (FdI): “Ricordare orrore nazifascista è un dovere”

“Il 16 ottobre del 1943, 1022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla furia nazifascista. Sopravvissero solo in 16. Ricordare questo orrore, il momento più basso della storia d’Italia, è un dovere di ogni italiano. Mai più questo odio”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Il 16 ottobre del 1943, 1022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla furia nazifascista. Sopravvissero solo in 16. Ricordare questo orrore, il momento più basso della storia d’Italia, è un dovere di ogni italiano. Mai più questo odio. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 16, 2021

Serracchiani (Pd): “Svuotare depositi antisemitismo”

“16 ottobre 1943. Una ferita insanabile. L’abominio nazifascista. Memoria, silenzio, preghiera. E impegno oggi e sempre a svuotare i depositi del razzismo, dell’antisemitismo, dell’odio”. Così la presidente del Gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, sul suo profilo Twitter.

16 ottobre 1943. Una ferita insanabile. L'abominio nazifascista. Memoria, silenzio, preghiera. E impegno oggi e sempre a svuotare i depositi del razzismo, dell'antisemitismo, dell'odio. — Debora Serracchiani (@serracchiani) October 16, 2021

