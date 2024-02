Berlino: Zelensky e Scholz hanno firmato un patto sulla sicurezza

Il leader ucraino partecipa come ospite alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera

Il presidente ucraino è arrivato questa mattina a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz e il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. I leader hanno firmato un patto bilaterale in materia di sicurezza. Successivamente Volodymyr Zelensky si recherà a Parigi per incontrare il presidente transalpino Emmanuel Macron.

Il patto bilaterale

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato presso la cancelleria tedesca un patto bilaterale sulla sicurezza. I due leader hanno firmato di fronte alla stampa e sono poi tornati a proseguire il proprio incontro.

Le tappe successive

Zelensky successivamente si recherà a Parigi. Il leader ucraino inoltre è atteso come ospite alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera.

Fonte: Ansa