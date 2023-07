Settimana delicata per il calciomercato estivo: Mbappé spinge per andare al Real, innescando un giro di valzer. Vlahovic può andare al Psg, e la Juve può ingaggiare Lukaku

Estate caldissima, non solo per le alte temperature che si stanno registrando in questi giorni. E’ un calciomercato addirittura rovente. E chiama gli attaccanti, visto che la prossima settimana potrebbero aprirsi scenari nuovi. Legali in particolar modo alla posizione di Kylian Mbappé, il fuoriclasse francese del Psg che ha ormai rotto con la società parigina. Contratto in scadenza tra un anno che costringe il Paris Saint Germain a metterlo sul mercato per non perderlo a gennaio a costo zero dopo un investimento milionario.

Il calciatore si è promesso al Madrid tanto da rispedire al mittente la ricca proposta araba da 400 milioni. Da una parte la necessità dei parigini di non perdere l’investimento milionario posto in essere per ingaggiare Mbappé, dall’altra il Real che vorrebbe evitare di spendere troppo visto che è impegnato economicamente per la ristrutturazione del Santiago Bernabeu.

Il Psg è stato chiaro: base da 230 a 250 milioni per il cartellino dell’attaccante, altrimenti per Mbappé, in caso di mancata cessione, si profila una intera stagione in tribuna. Per ora è in ritiro con la squadra, ma si allena da solo, come un oggetto indesiderato. Al Real converrebbe aspettare, ma le dinamiche di mercato cambiano in continuazione, e per evitare inserimenti da parte di società ben fornite (economicamente), potrebbe tentare l’affondo.

In quel caso, con Mbappé al Real Madrid, si apre il ballo… sulle punte. Il Psg, costretto a correre ai ripari, è pronto a virare sullo juventino Dusan Vlahovic che costa molto meno e sulla carta appare la transazione più possibile. L’alternativa è Rasmus Hojlund, il gioiellino danese dell’Atalanta (20 anni) anche se sul calciatore c’è forte l’interesse dei campioni d’Europa del Manchester City. Quindi, più probabile l’eventuale arrivo di Vlahovic sotto la Torre Eiffel.

La Juve è disposta a farlo partire per meno della metà di quanto il Psg potrebbe incassare dalla cessione di Mbappé. In quel caso, porte aperte a Torino per l’arrivo dal Chelsea di Romelu Lukaku, l’ex Inter, anch’egli andato in rotta di collisione con la dirigenza nerazzurra dopo i continui “flirt” con Milan e Juve. La Juve, a fronte di una cessione di 80 milioni di Vlahovic, ne dovrebbe spendere 40 da girare al Chelsea per il gigante belga.

Ma tutto ruota attorno a Mbappé e la situazione, al momento stabile, potrebbe decollare quanto prima. Dipende dalla volontà del Real di investire 250 milioni sulla stella francese in scadenza o aspettare e prenderlo a zero il prossimo anno. Il Real è già forte e solido di suo, con l’innesto di Mbappé, Ancelotti avrebbe a disposizione un attacco atomico. Non è più fantamercato. E lo scopriremo molto presto.