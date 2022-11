Bali, Meloni vede Modi e Trudeau: “Focus su Indo-Pacifico e Ucraina”

Il premier Giorgia Meloni ha avuto, a margine del Vertice G20 di Bali appena conclusosi, due incontri bilaterali significativi. Il primo con il premier canadese, Justin Trudeau. Il secondo con Primo Ministro indiano Narendra Modi che l’anno prossimo ospiterà l’edizione 2023 del G20.

Meloni vede Trudeau: focus su Polonia e sostegno Ucraina

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, a margine dei lavori del G20 di Bali. Lo scambio, spiega una nota di Palazzo Chigi, si è concentrato sugli ultimi avvenimenti in Polonia collegati all’aggressione russa all’Ucraina, sulle relazioni transatlantiche e sulla stretta collaborazione in ambito NATO, G7 e G20. È stato confermato il comune sostegno all’Ucraina, e l’impegno sulla transizione climatica, per la ripresa economica, e per il rafforzamento del ruolo delle donne nella società. Il Presidente del Consiglio si é soffermato sull’importanza delle relazioni commerciali con il Canada, che si sviluppano nel quadro dell’accordo di partenariato strategico.

Meloni incontra Modi: “Focus sulla stabilità dell’Indo-Pacifico”

Il premier Giorgia Meloni ha avuto, a margine del Vertice G20 di Bali, un incontro bilaterale con il Primo Ministro indiano Narendra Modi. Al centro dei colloqui, riferisce P. Chigi, il rafforzamento dei rapporti per sfruttare al meglio il potenziale di entrambi. I due capi di governo hanno avuto uno scambio di vedute sulla stabilità dell’Indo-Pacifico, sulla guerra di aggressione russa all’Ucraina e sulle sue ripercussioni, in particolare sul fronte della sicurezza alimentare ed energetica. Meloni ha assicurato a Modi piena collaborazione nel contesto della Presidenza di turno indiana del G20, alla luce dell’entità delle sfide comuni.

Modi: “Eccellente incontro con Meloni”

“Eccellente incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Abbiamo scambiato opinioni su come India e Italia possano lavorare a stretto contatto in settori come l’energia, la difesa, la cultura e gli incentivi al cambiamento climatico”. Lo scrive su Twitter in italiano il premier indiano Narendra Modi dopo il bilaterale avuto con la premier italiana a margine del G20 di Bali, in Indonesia.

Il premier indiano Narendra Modi e il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni hanno discusso, si legge sull’account twitter di Modi, “dell’approfondimento della cooperazione bilaterale in vari settori, tra cui il commercio e gli investimenti, e dei legami fra i nostri popoli”.

Eccellente incontro con il Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni. Abbiamo scambiato opinioni su come India e Italia possano lavorare a stretto contatto in settori come l'energia, la difesa, la cultura e gli incentivi al cambiamento climatico. pic.twitter.com/SUbxYJFsb7 — Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2022

Giorgetti vede Yellen (Usa) al G20: “Italia importante alleata”

“Desidero porgerle le mie felicitazioni per la nomina a ministro. Spero che la transizione dell’Italia verso una nuova leadership proceda senza intoppi mentre continuate il difficile lavoro per garantire la ripresa economica dell’Italia”. Così il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen dopo l’incontro con il ministro dell’Economia italiano Giancarlo Giorgetti a margine del G20 di Bali.

“L’Italia – ha ricordato Yellen – è stata a lungo un importante alleato degli Stati Uniti. Apprezzo la nostra partnership sulle questioni economiche globali e apprezzo particolarmente la nostra cooperazione sulle sanzioni per ritenere la Russia responsabile della sua guerra contro l’Ucraina”.

“La barbara guerra della Russia – ha aggiunto – ha distrutto vite e mezzi di sussistenza in Ucraina. Ma le sue ramificazioni hanno anche raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, compresa la minaccia dell’approvvigionamento energetico in Europa. Porre fine alla guerra della Russia è un imperativo morale. E rimane l’unica cosa migliore che possiamo fare per aiutare l’economia globale”. “Entrambi i nostri paesi sono impegnati a ritenere la Russia responsabile delle sue orribili azioni e dobbiamo sostenere i coraggiosi ucraini mentre difendono la loro patria e ricostruiscono”.

Meloni incontra la stampa con Giorgetti e Fazzolari

Alle 19 ora locali (le 12 in Italia) la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra la stampa a Bali, al termine della due giorni del G20 presieduto dall’Indonesia. Con lei il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari.

Meloni vede presidente cinese Xi

Non sono ancora finiti invece gli impegni di Giorgia Meloni in Indonesia. Dopo i bilaterali con Usa e Turchia, sarà infatti la volta della Cina. Il presidente del Consiglio nella giornata di chiusura del G20 incontrerà infatti Xi Jinping.

Fonte: Ansa