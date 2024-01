La guerra giunge al giorno 699. Dei 41 missili lanciati dalle forze russe in Ucraina, solo 21 sono stati abbattuti: colpite Kiev e Kharkiv

La guerra in Ucraina giunge al giorno 699. Un attacco missilistico russo ha colpito le città di Kiev e Kharkiv, provocando due morti e diversi feriti. Tra questi ci sarebbero anche dei bambini. Dei 41 missili di vario tipo lanciati dalle forze russe in Ucraina, 21 sono stati abbattuti.

Attacco missilistico russo su Kiev e Kharkiv

Diverse persone sono rimaste ferite questa mattina a Kiev e Kharkiv in seguito ad attacchi missilistici lanciati dalle forze russe: lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui tra i feriti ci sono anche bambini. L’amministrazione militare della regione di Kiev ha dichiarato su Telegram che i sistemi di difesa aerea sono impegnati nel respingere l’attacco missilistico russo nella regione. Intanto l’allerta aerea è stata dichiarata su tutto il Paese.

Kiev: abbattuti 21 missili russi su 41

Le forze russe hanno lanciato sull’Ucraina la notte scorsa e questa mattina 41 missili di vario tipo, 21 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree del Paese: lo ha reso noto il comandante in capo delle Forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, come riporta Rbc-Ucraina.

L’Aeronautica militare ha precisato su Telegram che le forze russe hanno lanciato 4 missili guidati antiaerei S-300/S-400 dalla regione russa di Belgorod in direzione della regione di Kharkiv; 15 missili da crociera Kh-101/Kh-555/Kh-55 da sei bombardieri strategici Tu-95MS dall’area di Engels in Russia; 8 missili Kh-22 da bombardieri Tu-22M3 dalle regioni russe di Bryansk e Oryol in direzione delle regioni ucraine di Kharkiv e Sumy; 12 missili balistici Iskander-M dalle regioni russe di Belgorod e Voronezh, 2 missili aerei guidati Kh-59 da due aerei Su-34 dalla regione di Belgorod. Da parte loro, le forze di difesa di Kiev hanno abbattuto 15 missili da crociera Kh-101/Kh-555/Kh-55; 5 missili balistici Iskander-M e un missile Kh-59.

Fonte: Ansa