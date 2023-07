Attacco missilistico a Leopoli, Zelenskyi: “Risposta tangibile”

Un attacco missilistico la notte scorsa su un condominio di Leopoli ha provocato quattro morti. Il presidente Zelenski promette una ‘risposta tangibile’. Rimane alta tensione sulla centrale di Zaporizhzhia: per Zelensky è “prioritaria la protezione delle centrali”; il Cremlino parla di un “alto rischio” di sabotaggio da parte di Kiev.

Tre persone sono morte dopo che un missile ha colpito un condominio nella città di Leopoli, nell’Ucraina occidentale. “Già tre morti”, ha scritto su Telegram il sindaco Andriy Sadovyi dopo un attacco missilistico a centinaia di chilometri dal fronte dei combattimenti tra truppe ucraine e russe.

E’ salito a quattro il numero delle vittime dell’attacco russo di questa notte alla città di Leopoli, in Ucraina occidentale, a centinaia di chilometri dal fronte, dove i missili hanno colpito un condominio distruggendo il terzo e il quarto piano. Lo rende noto il ministro degli Interni Igor Klymenko citato da Unian: “L’operazione di ricerca e soccorso continua Alle 7 ora locale, 4 persone sono morte, 9 sono rimaste ferite. 7 persone sono state soccorse, 64 sono state evacuate. I soccorritori continuano a smantellare i detriti, ci sono ancora persone sotto le macerie”, ha riferito.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso una “risposta tangibile” a seguito di un attacco missilistico russo su un condominio che ha ucciso almeno quattro persone nella città di Leopoli. “Conseguenze dell’attacco notturno dei terroristi russi”, ha scritto accanto a un post video di Telegram che mostrava un edificio in rovina. “Purtroppo ci sono feriti e morti… Ci sarà sicuramente una risposta al nemico. Una “risposta forte e tangibile”.

