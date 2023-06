Aiea: “La situazione a Zaporizhzhia è estremamente delicata”

La situazione della sicurezza nucleare della centrale nucleare di Zaporizhzhia – in Ucraina – è estremamente delicata specie dopo la perdita del bacino di Kakhovka. Lo rileva l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) in un report.

Aiea: “La situazione a Zaporizhzhia estremamente delicata”

“La situazione della sicurezza nucleare della centrale nucleare di Zaporizhzhia è estremamente delicata”: lo ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, in un comunicato pubblicato ieri sera sul sito dell’agenzia. “Intensificheremo i nostri sforzi per contribuire a garantire la sicurezza nucleare, fornendo al contempo assistenza alla regione colpita in altri modi”, ha aggiunto l’alto funzionario.

🇺🇦’s #Zaporizhzhya nuclear power plant is planning to resume pumping water still accessible despite major loss in the Kakhovka reservoir. #ZNPP is preparing to replenish thermal plant discharge channel by pumping water from inlet channel or from ZNPP port.https://t.co/bllqAlaMA5 pic.twitter.com/9ZNj0Fb0F9 — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 21, 2023

“La perdita del bacino di Kakhovka è stata una catastrofe per l’intera regione e si è aggiunta alle gravi difficoltà di questa importante centrale nucleare. Ora più che mai, tutte le parti devono aderire pienamente ai principi fondamentali dell’Aiea per prevenire gli incidenti nucleari”, ha sottolineato Grossi.

Fonte: Ansa