La guerra in Ucraina giunge al giorno 700. Un aereo russo da trasporto militare, un Ilyushin Il-76, è precipitato nella regione russa di Belgorod confinante con l’Ucraina. A bordo, ha detto Mosca, si trovavano 65 prigionieri di guerra ucraini, che dovevano essere liberati nell’ambito di uno scambio.

Kiev prima rivendica l’abbattimento del velivolo sostenendo che “l’aereo trasportava missili verso basi da dove i russi spesso attaccano Kharkiv e la regione”. Ma poi fa marcia indietro: “Stiamo cercando di chiarire cosa sia successo”.

Aereo militare russo abbattuto al confine con l’Ucraina

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che un aereo da trasporto militare Ilyushin Il-76 è precipitato stamane nella regione di Belgorod, confinante con l’Ucraina spiegando che l’aereo è stato abbattuto dalle forze ucraine.

Vyacheslav Volodin, il presidente della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha accusato gli ucraini di avere abbattuto il velivolo che secondo Mosca trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini che dovevano essere scambiati con prigionieri russi. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

“Kiev ha commesso un atto di folle barbarie, dimostrando totale disprezzo per la vita umana. Violando gli accordi, hanno ucciso i nostri piloti e i soldati di scorta e hanno lasciato che i loro concittadini ‘fossero sacrificati'”, ha commentato, secondo l’agenzia di stampa statale russa Tass, Rodion Miroshnik, un alto funzionario del ministero degli Esteri di Mosca. “Questo sanguinoso incidente – ha proseguito Miroshnik – solleva una grande domanda sulle possibilità di almeno alcuni accordi e in qualsiasi formato. Le garanzie che danno, se non sono state ancora violate, verranno sicuramente violate. E su questo non c’è dubbio”. Secondo il presidente della commissione Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, l’aereo è stato abbattuto da “tre missili, o Patriot oppure Iris-T”, i primi di fabbricazione americana e i secondi di fabbricazione tedesca.

Kiev: “L’aereo russo abbattuto da noi, trasportava missili”

L’abbattimento dell’aereo da trasporto militare russo Il-76 è opera delle forze armate ucraine: lo riferisce ai media ucraini lo stato maggiore di Kiev, secondo cui l’aereo trasportava missili verso basi “da dove i russi spesso attaccano Kharkiv e la regione”. Secondo Rbc Ucraina, i russi ammettono che l’aereo è precipitato ma forniscono una “loro versione secondo cui a bordo c’erano 65 militari ucraini catturati”, oltre a sei membri dell’equipaggio e altri tre militari. Il ministero della Difesa ucraino ha rifiutato di commentare l’incidente dello schianto dell’aereo militare di Mosca su territorio russo. Ha detto di non poter confermare se le forze armate ucraine siano coinvolte nell’incidente sottolineando che “stanno ancora chiarendo le informazioni”.

Fonte: Ansa