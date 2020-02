MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020, 00:02, IN TERRIS



CORONAVIRUS

Le Marche chiudono le scuole, il governo impugna l'ordinanza

Provvedimento firmato dal presidente Ceriscioli per via di un caso a Cattolica. Scontro fra Regione ed esecutivo

DM

U

na decisione per certi versi inattesa quella della Regione Marche che, in merito all'emergenza coronavirus, ha disposto la chiusura delel scuole fino al 4 marzo. Ancor meno prevedibile anche in virtù del fatto che, dopo le polemiche delle scorse ore, il governo del premier Conte era in procinto di emettere un'ordinanza valida per tutte le 20 regioni, alla quale gli enti dovranno uniformarsi così da remare tutti in una direzione sola. Niente di tutto questo visto che le Marche annunciano come "dalla mezzanotte di oggi scattano provvedimenti che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione delle manifestazioni di pubblico spettacolo". Una decisione che il governatore Luca Ceriscioli avrebbe preso visto che "il contagio al confine della nostra regione, a Cattolica (in Emilia Romagna, ndr) ci segnala che sono sempre più urgenti misure di contenimento".

La vicenda

Il punto è che, proprio per evitare che vi fossero incongruenze macroscopiche nelle linee d'azione (e nelle azioni effettive) fra la mano destra e la sinistra, il governo aveva appena deciso di stilare un vademecum valido per tutte le regioni, includendovi lo stop alla chiusura arbitraria delle scuole laddove la zona non si consideri come focolaio o sensibilmente a rischio. Per questo il governo italiano ha deciso di manifestare apertamente il proprio dissenso nei confronti della polisitca marchigiana, arrivando persino ad impugnare la sentenza in Tribunale: "Con la sua decisione unilaterale - hanno spiegato i ministri degli Affari regionali, Francesco Boccia, dell'Istruzione, Lucia Azzolina e della ricerca, Getano Manfredi - la Regione si sfila dall'accordo che era stato raggiunto solo poche ore prima nel corso dell'incontro tra governo e Regioni tenutosi alla Protezione Civile e viene meno all'impegno preso con tutti gli altri Governatori che invece si stanno attenendo alle disposizioni concordate". Si concretizza, in pratica, quello che sarebbe potuto accadere già nella giornata di ieri, quando il presidente Ceriscioli aveva dato il via libera all'ordinanza di chiusura delle scuole salvo essere poi fermato dal premier Conte in persona, che aveva fatto appello a un maggiore coordinamento fra Regioni e governo.