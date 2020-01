GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020, 22:24, IN TERRIS



L'ALLARME

Italia in allerta, due casi confermati di coronavirus

Si tratta di due turisti cinesi ricoverati ieri. Conte: "Nessun motivo di panico". Intanto l'Oms dichiara l'emergenza globale

infine essere arrivato in Italia il temuto coranvirus, con due casi accertati nelle stesse ore in cui l'Organizzazione mondiale della Sanità inquadra la diffusione del virus come un'emergenza internazionale, annunciando misure preventive "non vincolanti ma praticamente e politicamente significative che possono riguardare viaggi, commercio, quarantena, screening, cure. L'Oms può anche stabilire standard di pratiche globali". Per quanto riguarda il nostro Paese, dopo la lunga attesa dei seimila passeggeri a bordo della Costa Smeralda nel porto di Civitavecchia, sottoposti per ore a dei controlli per stabilire se, come si sospettava inizialmente, fra di loro ci fossero passeggeri contagiati dal virus, un gruppo di persone appartenente a una comitiva alloggiata in un albergo in zona Termini sarebbe stata scortata all'ospedale Spallanzani per essere sottoposta a controlli approfonditi. Il sospetto caso di contagio riguarderebbe due persone di nazionalità cinese: entrambe avrebbero alloggiato nello stesso hotel della comitiva e, proprio in virtù dei loro casi, il pullman degli altri turisti sarebbe stato raggiunto e accompagnato presso il nosocomio capitolino. La loro stanza in albergo è stata sigillata. Sui casi è arrivata la conferma del premier Giuseppe Conte, il quale ha comunque annunciato che l'Italia "non si è fatta trovare impreparata: lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c'è nessun motivo di creare panico e allarme sociale - ha spiegato Conte - domani mattina ho convocato un consiglio dei ministri. Adotterremo altre misure in modo da mettere in campo tutte le strutture competente, ivi compresa la protezione civile".

Il caso reggino

Nel frattempo un caso sospetto di coronavirus è stato segnalato anche in Calabria, dove una donna di 36 anni, tornata ieri dalla Cina via Vienna (con tappa a Roma prima di arrivare a Lamezia Terme), si sarebbe sentita male in casa, a Taurianova, provincia di Reggio Calabria. La donna avrebbe manifestato i sintomi attribuiti alle prime manifestazioni del virus (febbre e tosse) e per questo ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. In queste ore, proprio nei pressi di Roma, sarebbe stata indivduata la struttura militare dove i 60 italiani di ritorno dalla Cina saranno trasferiti.