Come le persone veramente devote si offrono ogni giorno a Dio

Come io in croce colle mani distese e col corpo nudo offersi spontaneamente me stesso a Dio Padre per i tuoi peccati, talmente che nulla in me rimase che non fosse offerto in sacrificio per riconciliarti con Dio, così tu pure devi ogni giorno nella Messa offrire a me volontariamente te stesso, come pura e santa oblazione con tutte le tue forze e con tutto l’affetto, più intimamente che puoi.

Che cerco altro da te se non che tu procuri di darti a me totalmente? Tutto ciò che mi dai fuori di te lo considero nulla, perché non cerco i tuoi doni, ma te.

RISOLUZIONI: Risolvi di offrirti a Dio ogni giorno nella santa Messa o anche fuori di essa qualora tu non ci possa assistere. Anzi l’offerta di te a Dio puoi ripeterla con molto frutto dell’anima tua più e più volte al giorno; e così fanno le persone veramente devote.

