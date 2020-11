Offriti a Dio quando ti metti al lavoro

Come non basterebbe a te avere ogni bene senza me, così a me non può piacere qualunque cosa tu mi dia, se non mi offri te stesso. Offriti a me e datti tutto a Dio, e l’offerta sarà accettata. Come tu vedi, io mi offersi tutto al Padre per te; diedi ancora tutto il mio corpo e il sangue in cibo per essere tutto tuo, e perché tu restassi tutto mio.

Ma se tu rimarrai chiuso in te stesso, e non ti offrirai spontaneamente alla mia volontà, l’oblazione non è compiuta, né tra noi ci sarà unione perfetta. E perciò tanto pochi divengono interiormente illuminati e liberi, perché molti non sanno totalmente rinunziare a se stessi. E’ immutabile la mia sentenza: Non può essere mio discepolo se non chi rinunzia a tutte le cose.

RISOLUZIONI: Risolvi di offrirti a Dio quando ti metti al lavoro e di ripetere di quando in quando l’offerta.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo.

