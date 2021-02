Per nessuna cosa del mondo né per amore di nessuno si deve fare alcun male. Ma per utilità di chi è in uno stato di bisogno si può talvolta tralasciare un’opera buona o cambiarla in un’altra migliore. Poiché fare così non significa tralasciare l’opera buona, ma cambiarla in meglio.

Senza carità l’opera esteriore non giova a nulla. Ma tutto ciò che si fa per carità, per quanto in sé sia cosa da poco e di nessun conto, diventa fruttuoso. Perché Dio bada più al motivo che spinge a operare, che alla grandezza dell’opera.

RISOLUZIONI: Prendi la risoluzione di non fare mai del male a nessuno, e per quanto puoi cerca di fare del bene verso tutti, secondo la carità cristiana.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo

