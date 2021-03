“Chi ti impedisce di amare per primo, chi ti impedisce di dire la verità, chi ti impedisce di gettarti nella vita? Chi ti impedisce, ogni volta che c’è un fratello nel bisogno di metterti in discussione per vedere se c’è un posto in casa tua? Chi ti impedisce di vivere mondi vitali nuovi, un nuovo modo di essere? Svegliati! Svegliati!”.

Servo di Dio don Oreste Benzi

