Papa Francesco: “Servono catechisti che siano accompagnatori e pedagoghi”

L'intenzione di preghiera del Santo Padre per il mese di dicembre per i catechisti

L’intenzione di preghiera del mese di dicembre di papa Francesco è rivolta ai catechisti che – dice il Pontefice – “hanno una missione insostituibile nella trasmissione e nell’approfondimento della fede”.

Missione e vocazione

Francesco definisce “il ministero laicale del catechista” come una “vocazione” e una “missione“. Il Papa spiega che catechista è “un modo di essere” e aggiunge che “servono

buoni catechisti che siano allo stesso tempo accompagnatori e pedagoghi“.

L’annuncio del Vangelo

“C’è bisogno di persone creative che annuncino il Vangelo, ma che lo annuncino non dico in

sordina, ma nemmeno strombazzandolo: lo annuncino piuttosto con la loro vita, con mitezza, con un linguaggio nuovo e aprendo strade nuove”, dice ancora il Santo Padre. “In tante diocesi, in tanti continenti, l’evangelizzazione è fondamentalmente nelle mani di un catechista. Rendiamo grazie ai catechisti, alle catechiste, per l’entusiasmo interiore con cui vivono questa missione al servizio della Chiesa”.

