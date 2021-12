Scuola, 11 laboratori della Difesa per incrementare i test

Undici laboratori del Ministero della Difesa per processare i tamponi in otto Regioni e incrementare i test, per evitare che scatti la didattica a distanza. Al 20 novembre sono in dad il 2,6% delle classi del primo ciclo e l’1,4% del secondo, ha dichiarato sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia a SkyTg24.

I laboratori di biologia molecolare

L’annuncio degli undici laboratori di biologia molecolare messi a disposizione dalla Difesa arriva dal commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, che sottolinea anche che saranno a disposizione due laboratori mobili dopo la richiesta di palazzo Chigi di elaborare il piano per lo screening nelle scuole. Team e laboratori sono stati messi a disposizione dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e saranno coordinati dal Comando operativo di vertice interforze.

Le classi dad

“In base agli ultimi dati disponibili, quelli del 20 novembre, sono in dad il 2,6% delle classi del primo ciclo e l’1,4% del secondo”, ha detto la sottosegretaria all’Istruzione Floridia ai microfoni di SkyTg24. “Le classi del primo ciclo sono più in dad perché non hanno copertura vaccinale completa. Sono meno in dad, invece, le classi che a livello di vaccinazione sono più coperte. C’è un aumento ma è sotto controllo“, ha aggiunto.

