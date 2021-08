30 agosto: S.MARGHERITA WARD Martire (Congletonm Inghilterra, 1550 ca.- Londra, 30/08/1588)

Margherita proviene da una nobile famiglia. Viene a sapere che durante le persecuzioni di Elisabetta I Tudor, viene arrestato il sacerdote Watson e che in carcere viene sottoposto a continue torture per indurlo ad abiurare la fede cattolica. In un momento di debolezza, Watson accetta di partecipare a un rito protestante e viene liberato. Si pente e, dichiarandosi cattolico, viene di nuovo imprigionato e torturato.

Margherita va a trovare Watson varie volte in carcere. La sua grande carità la porta ad aiutarlo a fuggire, ma una corda che fuoriesce dalla finestra fa capire che è stata la visitatrice a permettere al prigioniero di evadere.

Margherita viene arrestata e davanti al giudice ammette la sua responsabilità: si rifiuta di rivelare il nascondiglio del fuggitivo, non vuole chiedere perdono alla regina e non vuole aderire alla religione protestante. Condannata a morte, viene impiccata a Londra. È canonizzata nel 1970 da Paolo VI.

