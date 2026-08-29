Spiritualità

Santa Margherita Ward, il coraggio di una donna fedele fino al martirio

Santa Margherita Ward aiutò un sacerdote cattolico a fuggire dal carcere. Arrestata, rifiutò di abiurare la fede e fu impiccata a Londra nel 1588

Di Luigi Luzi
Immagine creata con ChatGtp

Santa Margherita Ward, martire (Congletonm Inghilterra, 1550 ca.- Londra, 30/08/1588). Margherita proviene da una nobile famiglia.

Avvenimenti

Viene a sapere che durante le persecuzioni di Elisabetta I Tudor, viene arrestato il sacerdote Watson e che in carcere viene sottoposto a continue torture per indurlo ad abiurare la fede cattolica. In un momento di debolezza, Watson accetta di partecipare a un rito protestante e viene liberato. Si pente e, dichiarandosi cattolico, viene di nuovo imprigionato e torturato. Margherita va a trovare Watson varie volte in carcere. La sua grande carità la porta ad aiutarlo a fuggire, ma una corda che fuoriesce dalla finestra fa capire che è stata la visitatrice a permettere al prigioniero di evadere.

Morte

Margherita viene arrestata e davanti al giudice ammette la sua responsabilità: si rifiuta di rivelare il nascondiglio del fuggitivo, non vuole chiedere perdono alla regina e non vuole aderire alla religione protestante. Condannata a morte, viene impiccata a Londra. È canonizzata nel 1970 da Paolo VI.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

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