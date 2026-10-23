San Luigi Guanella, sacerdote e fondatore dei Servi della Carità e delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza, nasce a Fraciscio di Campodolcino (Sondrio) il 18 dicembre 1842 e muore a Como il 24 ottobre 1915.

Vita

E’ il nono di tredici fratelli. Manifesta fin da giovanissimo una grande carità verso i poveri. A 12 anni entra nel collegio dei Padri Comaschi di Como e poi in seminario.

Avvenimenti

Nel 1866 è ordinato sacerdote e viene mandato a reggere la parrocchia di Savogno.

e viene mandato a reggere la parrocchia di Savogno. Conosce nel 1875 don Bosco e rimane con lui per tre anni, maturando il proposito di assistere soprattutto i poveri e i bisognosi. Seppure don Bosco lo voglia con lui, Luigi, richiamato dal suo vescovo in diocesi, obbedisce.

e rimane con lui per tre anni, maturando il proposito di assistere soprattutto i poveri e i bisognosi. Seppure don Bosco lo voglia con lui, Luigi, richiamato dal suo vescovo in diocesi, obbedisce. Si dedica al risanamento delle zone malariche e assiste le popolazioni terremotate della Calabria, della Sicilia e della Marsica.

Istituisce nel 1913 l’Arciconfraternita del Transito di San Giuseppe, che conta vari milioni di iscritti che offrono preghiere per gli agonizzanti.

Riceve nel 1915 la medaglia d’oro della Città di Como per l’assistenza ai mutilati di guerra.

Aneddoti

Non si stanca mai di ripetere alle suore: “Ricordatevi che le nostre comunità sono fatte più di Ave Maria che di mattoni”.

Abbraccia un ricoverato tutto ricoperto di piaghe e dice a un sacerdote presente che lo guarda con disgusto: “Questo è il sostegno della nostra comunità”.

Più volte cede il suo letto a qualche barbone che viene raccolto dal marciapiede.

Spiritualità

Quando si tratta di aiutare gli altri i suoi motti sono: “Carità senza eccezioni” e “In tutto vi sia carità”. Ai suoi figli spirituali lascia quattro “F” (fame, freddo, fumo e fastidi) e la “V” (vittima per l’opera di Dio). L’Eucarestia è al centro di tutte le sue devozioni. Tenero amore alla Vergine, che onora sotto i titoli di Immacolata e di Madre della divina provvidenza.

Morte

Il 27 settembre 1915 è colpito da paralisi. A chi viene a trovarlo ripete: “Non ho paura di morire”. Al suo capezzale giunge anche don Orione, che gli accarezza dolcemente la guancia. Dopo aver volto lo sguardo a destra, come se dovesse rispondere a una voce misteriosa, esala l’ultimo respiro. E’ il pomeriggio del 24 ottobre 1915; poche ore prima Benedetto XV, avvisato che don Guanella è in fin di vita ha esclamato: “Muore un santo“. Le esequie vengono officiate dal cardinal Ferri che, nel benedire la bara, afferma che il titolo con cui don Luigi avrebbe voluto essere chiamato è quello di “Servo della carità“. Le sue spoglie mortali sono venerate a Como, nella chiesa del Sacro cuore di Gesù. E’ canonizzato nel 2011.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci aiutano a vivere e a morire” di Luigi Luzi