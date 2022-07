Chi era Sant’Apollonio, vescovo di Brescia e martire

Sant’Apollonio, vescovo di Brescia e martire, IV secolo. E’ il quarto vescovo di Brescia.

Avvenimenti

E’ lui a convertire e a battezzare il sacerdote San Faustino e il diacono San Giovita, patroni di Brescia.

E’ nota la sua disputa sulla transustanziazione con l’eretico Valentino .

. Durante la sosta dell’imperatore Adriano a Brescia (di ritorno dalla campagna militare in Gallia), battezza il ministro del palazzo imperiale, Calocero.

Morte

Affronta con grande coraggio il martirio sotto l’imperatore Adriano, consapevole di come questo sacrificio supremo lo unisca per sempre al Signore e contribuisca a diffondere la vera fede nella sua città. E’ molto venerato nel Medioevo. Nel 1510 le sue reliquie vengono posizionate in un sarcofago commissionato dai maggiorenti della città, che viene collocato prima nella chiesa di San Pietro del Dom e, in seguito, nella cattedrale bresciana.

