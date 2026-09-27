Beato Francesco Piani da Caldarola, sacerdote e frate minore, Caldarola (Macerata) 1430 circa – Colfano di Camporotondo (Macerata) 12-09-1507.

Avvenimenti

Entra molto giovane tra i frati minori nel convento di Colfano.

Collabora con il beato Bernardino da Feltre nel fondare i monti di pietà a favore dei poveri a volte vittime degli usurai. Contribuisce alla fondazione dei monti di pietà di Caldarola, San Ginesio e Morrovalle.

a favore dei poveri a volte vittime degli usurai. Contribuisce alla fondazione dei monti di pietà di Caldarola, San Ginesio e Morrovalle. E’ anche un grande pacificatore tra le fazioni di cittadini che si creano anche nei paesi e nelle piccole comunità della zona.

Spiritualità

Il segreto del suo successo nella predicazione è da ricollegare all’intensa preghiera e alle austere penitenze: è suo costume parlare al popolo di giorno e pregare e mortificarsi durante la notte.

Morte

Dopo una vita di preghiera e predicazione, muore serenamente a 77 anni nel convento di Colfano, dove ha trascorso la maggior parte della vita. Intorno alla sua tomba si verificano prodigi e guarigioni. E’ beatificato nel 1843 da Gregorio XVI. Le sue spoglie mortali sono venerate nel convento di Colfano.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi