Spiritualità

Beato Francesco Piani da Caldarola, il frate che difese i poveri dagli usurai

Beato Francesco Piani da Caldarola, frate minore e predicatore, dedicò la vita ai poveri, alla pace e alla fondazione dei monti di pietà

Di Luigi Luzi
Immagine creata con ChatGtp

Beato Francesco Piani da Caldarola, sacerdote e frate minore, Caldarola (Macerata) 1430 circa – Colfano di Camporotondo (Macerata) 12-09-1507.

Avvenimenti

  • Entra molto giovane tra i frati minori nel convento di Colfano.
  • Collabora con il beato Bernardino da Feltre nel fondare i monti di pietà a favore dei poveri a volte vittime degli usurai. Contribuisce alla fondazione dei monti di pietà di Caldarola, San Ginesio e Morrovalle.
  • E’ anche un grande pacificatore tra le fazioni di cittadini che si creano anche nei paesi e nelle piccole comunità della zona.

Spiritualità

Il segreto del suo successo nella predicazione è da ricollegare all’intensa preghiera e alle austere penitenze: è suo costume parlare al popolo di giorno e pregare e mortificarsi durante la notte.

Morte

Dopo una vita di preghiera e predicazione, muore serenamente a 77 anni nel convento di Colfano, dove ha trascorso la maggior parte della vita. Intorno alla sua tomba si verificano prodigi e guarigioni. E’ beatificato nel 1843 da Gregorio XVI. Le sue spoglie mortali sono venerate nel convento di Colfano.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

 

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