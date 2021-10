Un’agricoltura in “rosa” per un modo più green

Gentile direttore,

vorrei fare i miei complimenti per il suo giornale. Ho apprezzato in particolare l’articolo che parla delle donne in agricoltura. Credo davvero che il mondo femminile possa dare un contributo notevole per avere un mondo più green e sostenibile.

Auguro ad ognuna di loro di avere molto successo in quello che fanno, che i loro desideri possano realizzarsi e che abbiano la forza per svolgere sia il loro lavoro sia portare avanti la cura della famiglia.

Vi ringrazio sin da ora per lo spazio che vorrete dare a questo mio piccolo scritto.

Anna B.

